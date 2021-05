Rännaku meetodi praktik Irene Kaljuste soovitab kolme raamatut, mis aitavad keerulistel aegadel

Kaljuste sõnul sobib see raamat hästi just keerulistel aegadel. «See on kohale toov, helgust loov ja südant avav liigutav lugemine. Iga peatüki lõpus on ka meditatsioonid, mille saab endale näiteks linti võtta ja siis läbi teha,» räägib ta.

«Vabadus on» on raamat vabadusest – vabadusest kõige tõelisemas ja sügavamas mõttes, vabadusest kõikidel olemise tasanditel. See raamat aitab muuta oma elu pingutuseta mõnusaks olemiseks, täis armu ja rõõmu. Juhendatavad sisevaatlused meditatsioonide ning süüvivate mõtlustega võimaldavad kogeda ilmutusi, lõpmatustunnet ja puhastumist.

See raamat on tulvil inspireerivaid lugusid, mis arendavad sügavamat mõistmist, ning lihtsaid õpetusi, kuidas oma tarkust igapäevastes olukordades rakendada

Kaljuste sõnul on see ajatu raamat, mis alati toimib juba lugedes, äratab ja annab otsese kogemuse kohalolekujõust.

Jaan Tätte on seda kommenteerinud: «Olemine on minu jaoks sama, mis õnnetunne. Kui sa ei ole õnnelik praegu, siis ei ole sa õnnelik mitte kunagi. Õnnelikuks saabki saada ainult «siin» ja «praegu». «Õnneks» on olemist on võimalik õppida, harjutada - see rõõm tasub ennast ära.»