Karmen Kozma esitleb psüühikahäiretest ausat ja otsekohest raamatut «Hull»

Karmen Kozma, «Hull. Otse ja ausalt». FOTO: Raamat

«Hull. Jah, ma olen hull. Ning tänu sellele, et julgen seda välja öelda, olen ka üldse siiamaani elus,» ütleb Karmen Kozma oma raamatu tutvustuseks. «Nüüdseks tunnen ennast jällegi noore ja enesekindla naisena. Ma liigun kindla järjepidevusega oma visioonide ning unistuste suunas, olenemata sellest, et mul on tõsised psüühikahäired.»

Kuus aastat tagasi tabas Karmenit noore arstitudengina skisofreeniline episood. Edukast noorest naisest sai ülekaaluline depressiooni põdev inimvare. «Lõpetasin ravil hullumajas, akuutosakonnas. Jah, lugesid õigesti – hullumajas. Tollal tegi mulle metsikult haiget, kui kuulsin, et «Karmen on hullumajas» või «Ta oli ju nii edukas, nüüd on aga täiesti hull». Kuid enam see mind ei häiri ja tänu sellele saad ka sina nüüd lugeda minu lugu. Just nii, nagu see juhtus.»