Kümme Eestisse jõudnud pagulast ja rändetaustaga inimest räägivad oma loo Eesti Pagulasabi raamatus

Raamatu üheks ajendiks oli juba neli aastat tagasi alustatud üleeestiline üritustesari «Saame tuttavaks!». «Toome kokku siinsed välismaalased ja kohalikud, et valmistada koos süüa, õppida tantsima, vestelda maailmaasjadest ja tutvuda. Korraldame neid selleks, et maandada rändega seotud eelarvamusi ja hirme ning viia rändetaustaga inimesed kokku kohalike kogukondadega,» ütles Eesti Pagulasabi tugiteenuste juht Anu Viltrop. Ta lisas, et sarnastel põhjustel sündis ka raamat «Jutte siit ja säält».

Viltropi sõnul on mitmed selle raamatu kangelased jõudnud Eestisse seetõttu, et elu kodus on muutunud neile sõja, rahutuste, poliitiliste veendumuste, usulise kuuluvuse või seksuaalse sättumuse tõttu ohtlikuks. Raamatus räägivad oma loo Iraanist, Mehhikost, Venemaalt, Armeeniast, Süüriast, Tadžikistanist, Lõuna-Koreast, Nigeeriast ja Dagestanist pärit inimesed.

«Olen erakordselt tänulik, et need inimesed avasid mulle koduukse ning olid nõus jagama minuga enda kogemusi. Inimestega vesteldes sain aga kõige enam kinnitust veendumusele, et inimloomus on üsna universaalne. Ei ole vahet, kas tulla Nigeeriast või Dagestanist, lõpuks vajavad kõik turvatunnet,» ütles lood kirja pannud Brigitta Davidjants.