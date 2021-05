Tallinna Ülikooli kirjastuse uus õpik annab ülevaate avaliku poliitika vaatenurga eripärast riigivalitsemisele

«Avalik poliitika I: Avaliku poliitika kujundamise protsess» on esimene raamat Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteaduste suuna teadlaste ja õppejõudude kirjutatud kolmeosalisest kõrgkooliõpikust, millele järgnevad juba trükivalmis «Avalik poliitika II: Avaliku poliitika disain» ja «Avalik poliitika III: Avaliku poliitika teooriad ja analüüsi metoodikad».

Õpiku esimeses osas esitatakse sissejuhatav ülevaade poliitikaprotsessist klassikalises vaates, samuti poliitikakujundamise kui valitsemisprotsessi põhimõistetest. Raamat annab ülevaate avaliku poliitika vaatenurga eripärast riigivalitsemisele, samuti poliitikakujundamise institutsioonide mustrist ja protsessist Eestis ja Euroopa Liidus. Avaliku poliitika protsessi mõtestatakse siin ideaaltüüpilise analüüsiraamistiku kaudu, mis on tavapärane sissejuhatavates õpikutes. Neid alusteadmisi selgitatakse paljudele praktilistele juhtumitele toetudes, samuti näidatakse, kuidas poliitikaid praktiliselt analüüsida ja hinnata ning kuidas neid alusteadmisi siduda tänapäevaste arusaamadega poliitikaprotsessist ja uute praktikatega arengute ebamäärasuse kontekstis.

Raamat on mõeldud bakalaureusetasemel õppivatele üliõpilastele ning ametisse astunud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele.

Õpiku «Avaliku poliitika kujundamise protsess» koostasid ja toimetasid Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professorid Georg Sootla ja Leif Kalev ning lektor Kersen Kattai. Lisaks neile on õpiku autoriteks TLÜ ühiskonnteaduste instituudi teadlased Karin Miller, Indrek Saar, Peeter Selg ja Ave Viks. Autorite valdav enamus on või on olnud kas riigiametnikud või/ja valitsemisreformide konsultandid.