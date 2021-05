Karl Martin Sinijärve lugemissoovitus: raamat, mis võiks tallinlase peres olemas olla

Tallinn on teadagi linn, mis on põhimõtteliselt mets. Selles veendumiseks pole vaja enamat kui heita pilk mõnele suvisele aerofotole – väljaspool linnamüüri vohab lõputu rohelus, millesse on meelevaldselt sattunud väheke hooneid. Klassikalisi tänavaid õigupoolest pole, autosõiduteid väheke on, ent mitte eriti mitut järjestikust maja nende servas. See selleks.

Seda põnevam on lugeda mastaapset teost, mis võtab nimetet haljasmassi nii ajalisi kui ruumilisi radu pidi pulkadeks lahti ja näitab, et enamasti on vähemalt kunagi loodud või proovitud luua miskit kindlapiirilist. Välja tuleb seegi, et ülekäte kasvab see linnaloodus jõudsamalt, kui teda tagasi hoida jaksatakse. Korduv motiiv läbi sajandite on «aastaks x oli park y räämas ja hoolitsemata». Lahendus on tavaliselt mõne pealiku sekkumine, olgu selleks keiser/keisrinna ise või mõni kohalik jämedama kukruga otsaline. Park tehakse korda, võserik haljastatakse, kraav täidetakse, tee ehitatakse. Seda ilu pole muidugi kauaks. Ega ka raha. Jälle kordub kõik, kordub uuesti. Nii et kui kellelgi läheb silme eest mustaks, et kodutanuma rohelapike maltsa kasvab, siis hingaku sügavalt sisse ja võtku seda kui traditsioonilist lähenemist. Ja tänagu õnne, et Tartus ei ela.

Elupõlise tallinlasena on siin harivat lugemist ja vaatamist ikka väga palju. Mitmeidki paiku linnas näed uue pilguga, või lähed lausa eraldi üle kaema. Mõtled, mis oleks võinud olla, mis kaotsi läinud, millest heameel, et säändset ei tulnud ja mille sündimisele saaks kaasa aidata siin ja praegu. Suur kiusatus on muidugi kõigepealt pildid läbi lehitseda, aga uskuge mind, palju ägedam on siis, kui enne lehe keeramist ka sõnad läbi lugeda. Tallinlasel võiks see teos peres olemas olla, teistele las tallinlased kingivad.