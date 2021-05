Jõhker romaan puuri pistetud naisest ja omadega puntras uurijast, kes püüab teda leida

September 2007, Pariis. Valge kaubikuga mees röövib tänavalt naisterahva. Alex saab jõhkralt peksa ning pistetakse kitsukesse puuri, kus pole õieti ruumi istumiseks ega lamamiseks. Üksik pealtnägija helistab politseisse ning uurijad jõuavad kiirelt sündmuspaika, aga nad ei leia ühtki juhtlõnga, millest kinni võtta. Vähe sellest, et tuleb tuvastada kurjategija, nad ei tea ka seda, kes on ohver. Lisaks tegeleb komissar Camille Verhoeven isikliku traumaga. Hiljuti sattus inimröövi ohvriks tema enda abikaasa ja mehel ei õnnestunud teda päästa. Pärast seda taandus ta politseitööst ja nüüd tagasi olles on tal vaja tõestada, et on ikka tasemel.

Pierre Lemaitre, «Alex». FOTO: Raamat

«Alex» on mitmetahuline romaan, milles vahetuvad Alexi ning teda otsiva kriminaalkomissari peatükid. Lugedes tekib küsimusi küsimuste otsa. Kui kaua Alex vastu suudab pidada? Kes ta röövis? Miks? Kas uurijad jõuavad ta päästa või jäävad hiljaks? Kui tundub, et mõned asjad hakkavad selgemaks saama, keeratakse kogu lugu hoopis pea peale. Inimrööv on alles algus, sest see laheneb niivõrd-kuivõrd esimeses kolmandikus. Ilmneb terve jada järgmiseid kuritegusid, tegevus läheb segasemaks, põnevamaks ja õõvastavamaks. Alguses olnud peksmine ja passiivne piinamine kahvatub selle kõrval, milline vägivald, väärkohtlemine ja laibakirjeldused tulevad hiljem. Kõik küsimused, mis mul tekkisid, ei saanudki lõpuks vastust, aga need ei olnud tegelikult loo seisukohast esmatähtsad ning lüngad saab oma fantaasiaga täita. Midagi ilusat nendesse tühimikesse igatahes panna ei õnnestu. Võib-olla ongi parem, et kirjanik kõike välja ei kirjutanud. Tülgastavaid detaile ikka jagus. Kõvasti plusspunkte rõveduse skaalal teenib Lemaitre «Alex» kindlasti.

Kui sind jõhkrus ei häiri ja tahad veel midagi sama mitmekihilist, siis mul meenus kohe üks teine kriminaalromaan, õieti terve triloogia, milles iga osa eelnevas toimunut teistmoodi mõistma paneb - Erik Axl Sund «Varesetüdruk». Teine krimka, mida «Alex» veidi meenutas, täpsemini see esimene kolmandik, kus naist puuris hoitakse - Jussi Adler-Olsen «Naine puuris».

Juba ammu käib hea kriminaalromaani juurde köitev uurija. Komissar Verhoevenist oli väga nauditav lugeda tema omapärase karakteri tõttu. Kõige paremini sobivad mehe iseloomustamiseks kaks sõna: lühike ja sõnakas. Ka ülejäänud kaks liiget tema tiimis on värvikad ja meeldejäävad. Lemaitre on neist veel paar raamatut kirjutanud ja loodan, et need ka tõlgitakse, sest loeksin meeleldi.

Pierre Lemaitre on 1951. aastal sündinud prantsuse kirjanik ja stsenarist. Kirjutama hakkas ta alles viiekümnendates, enne seda asutas ta koolitusagentuuri ning koolitas raamatukoguhoidjaid ameerika ja prantsuse kirjanduse alal. «Alex» on tema neljas romaan, teine komissar Verhoevenist rääkivas sarjas.