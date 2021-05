Lugu sellest, kuidas ajakirjanik tahtis Jäämeest petisena paljastada, ent sattus paljajalu lumes mägironima

Nad saabuvad pisikesse Przesieka külla, kus Hofil on kõrvalises kohas talumaja, mille ta suutis osta pärast lepingu sõlmimist Columbia Sportsweariga, reklaamides akuga soojendavaid jopesid. Reklaamides, mis toodeti televisioonile, kuid levisid laialt internetis, ujub Hof jäätunud järves, jõllitades jäisel pilgul õdusalt tundvaid loodusmehi, kes saavad kõrgtehnoloogilist varustust kasutades end ühe nupuvajutusega soojendada. Videod levisid kulutulena, kommentaatorid võrdlesid teda Chuck Norrisega, tehes tast omamoodi alfaisasest interneti-kuulsuse. Aga maja seisukord kinnitab, et kuulsus ei tähenda alati rikkust. Koht on pooleli, narivoodid ja joogamatid laialipaisatult kahe korruse vahel. Katkise sauna kõrval on selle uuem asemik ja söeahi, mis hästi ei tööta, pressib põrandalaudade pragudest musta suitsu välja. Õigupoolest ei tundu suurem osa põrandaidki sirged olevat.

Hoolimata sellest on lagunev hoone Hofi kui kasvava globaalse kuulsusega new agei’i guru peakorter ja tema arendatava eksperimentaalse treeningsüsteemi keskus. Hofi üks esimesi õpilasi oli tudeng Justin Rosales, kes lendas 2010. aastal Pennsylvaniast Hollandisse katsejäneseks. «Kui tahame tugevaks, kirglikuks ja motiveerituks saada, peame võtma näiliselt võimatuid ülesandeid. Avatud meeleta ei saa külm kunagi su sõbraks,» ütles Rosales Carneyle meilitsi. Ta kirjutas ja andis koos Hofiga välja raamatu oma kogemustest, «Becoming the Iceman», mis ringleb isiklikku transformeerumist otsivate entusiastide hulgas.

Pingutusega tekkiv soojus jääb kehasse ka jäisetes oludes

Hof juhib nad kõrvalrajale, mis vonkleb läbi maastiku tipu poole. Pärast kümmet minutit rajal, kui kehadel on olnud aega soojust tekitada, hakatakse riideid vähemaks võtma. Ashley Johnson, endine inglise huligaan, kes leidis uue elusihi, tehes Hofi majapidamises koolituse eest vabatahtlikku tööd, laksab Lesceliusele ja Kuzele semulikult õlale. Külma eest kaitsetud, pistavad nad riided seljakottidesse ja rühivad lumes edasi.

«Hetkel, mil ma särgi seljast võtan, hakkan aru saama, kuidas meie ürgsed eellased sarnase retkega toime tulid. Edasi rühkides ei tunne ma külma näpistust samal moel kui enne treeningut. Soojus, mis pingutustega tekib, näib kehasse jäävat, justkui kannaksin kalipsot. Tunnen külma, kuid see ei ole kordagi läbitungiv. Ma ei värise kordagi. Selle asemel keskendun punktile oma kõrvade taga, mis aitab Hofi sõnul aktiveerida pruuni rasva ja saadab soojuslaineid üle keha,» meenutab ta.

Kõige veidram on see, et nad ei kannata üldse; nad on joovastuses. Külm ja liikumine põhjustab tohutu endorfiinide vallandumise, mis kleebib Carney näole maniakaalse irve. Justkui alluks temperatuur eelseisvale ülesandele. Kuus tundi hiljem lähenevad nad tipule, palja ülakehaga ja paakunud lumi jalgadel. Vaid nädalaga on Carney California palmipuude alt jõudnud Poola lumistele mäetippudele ja tunneb, et tal on täiesti soe, isegi kuum.