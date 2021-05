«Minu Praha» autor Katrin Pauts soovitab lugemisi oma lemmiklinnast

Milan Kundera, «Olemise talumatu kergus». Raamat 3. Milan Kundera, «Olemise talumatu kergus»

Varrak, 2017

Milan Kundera kui Kafka kõrval kuulsaim tšehhi päritolu kirjanik on suure osa elust veetnud hoopis Pariisis ning ka kirjutama hakkas ta lõpuks prantsuse keeles, mistõttu on tšehhidel temaga kurikuulus armastuse ja vihkamise suhe.

«Olemise talumatu kergus», mille tegevuspaigaks on 1960ndate lõpu Praha ning mässumeelse «Praha kevade» järellainetus, on paljude arvates jäänudki Kundera parimaks ilukirjanduslikuks teoseks.

Loomingu Raamatukogu, 2020

Bohumil Hrabal, «Liiga vali üksindus». Raamat

Kõrvaltvaatajale ehk mõnevõrra üllatuslikult on tšehhide armastatuim rahvakirjanik hoopis Bohumil Hrabal, kes peale raamatute kirjutamise ekstravertse suurvaimuna Prahas ringi lehvis ja pubides õlut kaanis.

Prahas Libeňis leiab Bohumil Hrabali kunagise kodumaja ning kodupubid hõlpsasti üles hiigelsuure seinamaalingu järgi, mis kujutab kirjanikku ühes tema armsate kassidega. Väidetavasti lasi kuulus õllenautleja end matta tammises puusärgis, mida ehtis pubi nimi, kus tema ema ja kasuisa kunagi kohtunud olid.

«Liiga vali üksindus» on üks Hrabali teostest, mis polnud kommunistlikule valitsusele mokkamööda ning mida sai dissidendist kirjanik levitada vaid põrandaaluste koopiatena või sokutada avaldamiseks välismaale.

Jaroslav Hašek.

Eesti Raamat, 2003

Eesti Raamat, 2003

Kuigi Jaroslav Hašeki kultusteoses jõuab Švejk Tšehhimaad pidi ringi rännata, algab tema teekond Prahast ning sinna jõuab ta ikka ja jälle ka tagasi. Praha vanalinnas on mitu Švejki kujutisega tähistatud pubi, aga süüa-juua ei soovita kohalikud seal küll kellelgi - need on jultunud turistilõksud. Palju mõnusam on Hašeki kodupiirkonnas Žižkovis jalutades tema jälgi ajada ning tema monumendi ees seisatades juurelda, kus olid pubid, milles kanne kummutades napsi- ja naljamehest kirjanik oma lugusid paberile pani.

Loomingu Raamatukogu, 2020

Rilke on üks neist saksakeelsetest kirjanikest, kes olid Prahast pärit või elasid seal, seega pole selle raamatu näol tegu vast tšehhi kirjandusega. Küll aga saab kultuurihuviline lugeja aimu, milline elu käis laias laastus sajand tagasi kõigis neis kuulsates kohvikutes, mis tänase päevani Praha südalinnas tegutsevad.

Filip Jan Zvolský, «Vana Praha legendid ja kummitused». Raamat 7. Filip Jan Zvolský, «Vana Praha legendid ja kummitused»

Rahva Raamat, 2019

Rahva Raamat, 2019

Legendid ja kummitused on Prahas samasugune turistiatraktsioon nagu õlu ja kuulsad kirjanikud. See mahukas nimekiri veidratest olenditest, kes Tšehhimaa pealinnas ringi kooserdavad, on muhe lugemine niisamagi, kui ka Prahat külastada plaanis pole.

Luster, 2019

Praha on võrdlemisi kompaktne linn, mille tuntumatele atraktsioonidele saab ühe päevakesega ringi peale teha. Siiski on seal peale rahvamassi all ägavate turistilemmikute palju põnevamaid kohti. Näiteks minu paljud lemmikud asuvad sootuks äärelinnas nagu näiteks väidetavalt Euroopa kõige kummitusterikkam vana Bohnice hullumajakalmistu või imelisi jõevaateid pakkuvad kaljuservad, kuhu eksivad vaid üksikud turistid.