Kuidas eestlane armastab või seda varjab? Vastuse leiab värskest novellikogust

Kuidas eestlane armastab või seda varjab? Kas on olemas toimiva armuleiva retsept? Mis on ühist armastusel ja soojuspumbal? Vastused neile küsimustele võib leida värskest novellikogust, kus 13 kodumaist autorit armastuse varjatud telgitaguseid ja selle avalikke nüansse lahkavad. Nad teevad seda muhedalt, julgelt ja irooniliselt ning armastusväärselt. Kirjutistes on nii traagikat kui ka huumorit, nii fantastikat kui ka õudust, on ajastudraamat ja tänast hetke tabavat irooniat. Kõige keskmes on siiski armastus.