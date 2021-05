Uus raamat jutustab viie Eesti võidusõitja loo

Raamat kajastab Enn Griffeli, Henry Saarmi, Madis Laivi, Toivo Asmeri ja Toomas Napa elulugusid. «Lapsepõlv, tõus vormelauto rooli, karjääri algetapid, sõidetud võistluste loetelu, seejuures mitte tavapärase statistikana, vaid ajalehtede ja ajakirjade artiklite ja võistluste protokollides väljavõtete kogumina. Lisaks on sportlase iseloomustus võidusõitjana ja näidatud on ka iga mehe parimad võistlustulemused,» ütleb raamatu autor Uno Aava.

Idee raamatu kirjutamiseks sündis Aaval 2018. aastal. «Külastasime sõpradega Ants Seileri hauda Tartus Pauluse kalmistul ja meenutasime ka teist tolle aja võidusõitjat Enn Griffelit, kes on samuti manalamees. Kalmistult tulles jäi mõte mul peas keerlema ja otsustasin kirjutada Griffelist ja tema võidusõitudest raamatu,» ütleb Aava, kelle sulest ilmus 2008. aastal raamat Ants Seilerist. «Raamatukogudes ja arhiivides materjali otsides otsustasin aga oma kirjatööd laiendada. Griffeli võidusõitudega ristusid sageli ka teiste kuulsate sõitjate teed ja nii sündiski raamat viiest tuntud vormelisõitjast ja nende võitudest.»

Aava lisab, et raamatu jaoks materjali koostamine osutus keeruliseks. «Eelmise sajandi viiekümnendate lõpus ja kuuekümnendatel-seitsmekümnendatel aastatel ei olnud autosport eriti populaarne ja Eesti ajakirjandus ei kajastanud kõiki nii Nõukogude Liidus kui ka mujal toimunud võistlusi, kus eestlased osalesid. Tuli otsida kirjutisi Moskva ja Leningradi venekeelsetest ajalehtedest ja ajakirjadest. Veelgi raskem oli sotsmaade Sõpruse karikavõistluste tulemuste kättesaamisega. Arvan, et selles raamatus on vähemalt 95% võistlusi kirjas. Selles töös abistas mind suurel määral Moskva autospordiajakirjanik Alexey Rogatšev põhjalike võistlustulemuste, võistluste kommentaaride ja ka fotodega. Ka kunagine võidusõitja Mait Luha andis oma panuse fotodega isiklikust arhiivist. Samuti võidusõitjad – raamatu kangelased ise ning Enn Griffeli pere.»