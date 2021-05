Praktiline mullaraamat annab ülevaate metsamuldade keerukusest

Raamat on praktiline abimees metsakorraldajatele ja pakub avastamisrõõmu loodushuvilisele.

Endla Asi jaoks andis mullaraamatu valmimisse tõuke eelkõige erinevate projektide käigus aastatega kogunenud väga suur ja kvaliteetne fotomaterjal metsamullaprofiilidest. Teisalt vajadus metsameeste poolt, kelle jaoks on raamat suureks abimeheks igapäevatöös.

Raamat koosneb kolmest osast. Esimene osa sisaldab teooriat, mis kirjeldab muu hulgas metsa ja mulla seoseid ning digitaalset mullastiku kaarti. Teine osa koosneb mahukast mullakaevete pildikogust koos kirjeldustega. Pildistatud kaeved on seotud konkreetsete puistutega ja on heaks abimaterjaliks visuaalse teabe saamiseks metsamuldadest, mille peal metsad kasvavad. Kolmandas osas on täiendavad infotabelid muldade nimestikuga, metsakasvukohatüüpide ja sobivate mullaliikide nimekiri, muldade tähised ja muu selline.