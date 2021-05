Raamatu «88 õnnehetke» autor annab nõu, kuidas näha halvas olukorras head

Raamat «88 õnnehetke». FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Olukordadele anname hinnanguid meie ise

Dalí Getter Karat selgitab, et mida tugevamalt me mingitele teemadele või kogemustele hinnanguid anname, seda tugevamalt see meid puudutab. Näiteks autoõnnetusele paneme külge halva sildi ja räägime endale lugu, et see oli midagi väga halba. Kui keegi teine selle põhjustab, tuleb juurde ka ohvriroll – et keegi tegi sulle midagi halba. Ta toob välja, et autoõnnetuses on tegelikult olemas väga äärmuslik negatiivsus, aga ka äärmuslik positiivsus. Kui räägid endale negatiivset lugu, tunned ka negatiivsust. Kui räägid endale negatiivsust, loob mõte sinu tunnet ning tunned ennast halvasti.

Kuidas aru saada, mis on selles olukorras head?

Et seda lahendada, võta märkmik ja kirjuta, miks on hea, et sa seda kogesid. Näiteks kui oled rahaliselt halvas kohas, saad küsida, miks on hea, et sa seda koged ning mõelda välja 10 asja. Vastuseks saad näiteks panna, et nüüd oskad oma raha paremini väärtustada, hindad rohkem oma tööd, oskad paremini leida alternatiive, kuidas hakkama saada, näed, kes on sinu tõelised sõbrad ja nii edasi.

«Märka, et raskes olukorras on alati ka midagi positiivset. Kui sa küsid endalt, miks on hea, et sa seda kogesid, pöörad teadlikult oma pilgu positiivsele poolele,» selgitab õnnekoolitaja.

Kui sa selle harjutuse läbi teed, siis tekib sinusse suur kergus, sest saad teema enda jaoks selgemaks ja saad aru, et seal on ka palju positiivset. Näiteks ärevus rahapuuduse ees võib olla väga negatiivne ja raske, aga samas on seal ka positiivset, tänu millele muutud tugevamaks. «Alati on ka kõige raskemas teemas täpselt sama palju positiivset,» rõhutab ta.

Sammud, kuidas hakata nägema asju positiivsest küljest