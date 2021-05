Luuletaja Reijo Roos soovitab raamatut, milles on tõelist soome sisu

Arto Paasilinna on üks Soome populaarsemaid ja viljakamaid kirjanikke ning «Jänese aasta» (1975) on kahtlemata tema parim romaan, mis on üle elanud arvukaid kordustrükke, mida on ekraniseeritud ja lavastatud, mis on saanud rahvusvahelisi auhindu küll Prantsusmaal ja Itaalias, ainult mitte Soomes.