Mis tähendusi kannab sõna Jumal suurtes teistlikes religioonides?

David Bentley Hart (s 1965) on hinnatud USA filosoof ja idakiriku teoloog, kes on avaldanud mitmeid teoloogilisi küsimusi käsitlevaid raamatuid. 2017. aastal ilmus tema tõlgitud Uus Testament. Hart on pälvinud tunnustust põhjalike teadmiste, läbinägeliku analüüsioskuse ja täpse keelekasutuse eest.