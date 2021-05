- Kas sa tahaksid olla abielus iseendaga?

Me kõik võtame oma suhetesse kaasa lapsepõlves kuuldud sõnumid. Mõnikord on nendeks otsesed laused, mida keegi on korranud. Näiteks nagu see, mida mu ema mulle ütles: «Halb mees on parem kui mehe puudumine.» Mõnikord oleme need mõtted üles korjanud teiste käitumisest või kodusest keskkonnast.

Uskudes mingil sisemisel tasandil, et ta ei vääri armastust, oli Marina valinud endale kaaslase ja käitumismustrid, mis seda veendumust süvendasid. Näen sellist asjade käiku sageli sõjaväelaste abieludes. Kuna see on ainult aja küsimus, mil sind kuhugi saadetakse ja sa pead kolima ja oma elu otsast alustama, on raske uskuda, et keegi jääb vahemaast ja häirivatest asjaoludest hoolimata päriselt sinu kõrvale. Üks võimalus tulla toime hirmuga selle ees, et eemal olla on raske, või et sind jäetakse maha või murtakse sulle truudust, on vältida lähedust. Marina oli abiellunud mehega, kes oli ta turvatunde pakkumise ja imetlusega ära võlunud, et kasutada nende suhet lõpuks poksikotina. Mees oli oma valu suhtesse kaasa võtnud ja see, kuidas ta oma lahendamata emotsionaalseid pingeid välja elas – raevutses ja süüdistas –, ainult süvendas Marina alateadlikku veendumust, et armastamine toob kaasa valu ja hülgamist.