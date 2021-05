Mari Ojasaar koos pojaga raamatu loomisest: mina teda tagant ei utsitanud, näitasin vaid eeskuju

Raamat õhust ei teki

Selleks, et üks lugu ja pildid jõuaks raamatukaante vahele, tuleb teha tööd. Nõnda tunnistab Marigi, et poega tuli toetada, et unistus lasteraamatust ka vilja kannaks.

«Aaronile oli selle raamatu tegemisel hea õpetada, kui tähtis on järjepidevus,» tõdeb ta. «Oli temalgi päevi, kui ta pigem ei soovinud joonistada. Mina teda tagant ka ei utsitanud, vaid ikka näitasin vaid eeskuju, ise kunsti luues. Siis ta vaatas natukene aega pealt ja haaras taas pliiatsi järgi. Ta andis tõesti suure panuse selle jaoks.»

Mari Ojasaare sõnul oli lapsel just vanemate eeskuju järgides tekkinud südamesoov, et valmiks raamat, mida saab poodi müüki saata. Nüüd unistab Aaron, et teenib raamatumüügiga piisavalt raha, et osta endale looduse pildistamiseks fotoaparaat.

Mari Ojasaar joonistamas. FOTO: Pilleli ja Hannes

Ootamatult menukad raamatud

Mõni nädal müügis olnud raamatu vastukaja on Mari Ojasaare sõnul olnud äärmiselt positiivne ja see on suurepäraselt vastu võetud. «Kõige enam liigutab meid Aaroniga tagasiside,» tunnistab ta rõõmuga. «Saame kirju ja videosid, kus lapsed tänavad, ja ka kunstnikelt, kes selle teose jaoks oma loomingu saatsid, et unistus on täitunud.»

Samuti on emast ja pojast autorid saanud kiita lapsevanematelt, kes on uut raamatut oma lastega koos lugenud. Nimelt võlub lapsi just raamatu mitmekesine pildivalik, aga ka põnev sisu. «Selle raamatu abiga saavad ka lapsevanemad märksa rohkem teada põnevaid fakte looduse kohta. Näiteks, millisel loomal on kolm südant? Aga kes valmistas maailma esimese paberi? Millisel linnul on pikim keel?» loetleb Mari küsimusi, millele raamatust vastuse leiab.

Värske raamatu kõrval on jätkuvalt populaarne ka Mari Ojasaare eelmine lasteraamat «Lepatriinu lugu», mille jätkuv menu on kogu peret väga positiivselt üllatanud. «See, et kaks lasteraamatut on samaaegselt müügiedetabeli tipus, on lihtsalt uskumatu,» ütleb Mari ausalt, et raamatute populaarsus on kogu pere elevile ajanud. Ta kiidab kirjastuse tööd ja usub, et küllap kõnetab teema nii lapsi kui lapsevanemaid. Lisaks peab aga autor oluliseks, et mõlemad tema raamatud näitavad, kui oluline on omamoodi kunsti loomise oskus.

«Tõesti, oleme saanud kirju ka täiskasvanutelt, kes ostavad raamatu «Loodus laste moodi» endale, et inspiratsiooni saada. Mõnes mõttes on mõlemad raamatud loodud koos minu jälgijaskonnaga Instagramis, kus ma igapäevaselt kajastan, kuidas raamatuid teen ning mis inspiratsiooni pakub - samuti, kuidas toimetan ja lastega koos töötan. Vastukaja Instagramis annab tohutult jõudu,» sõnab Mari.