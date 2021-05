Thomas Nagel selgitab filosoofiat neile, kel pole sellest ainest vähimatki aimu

«Mida see kõik tähendab?» pakub põgusa sissejuhatuse filosoofiasse neile, kel ei ole selle teadusega varem kokkupuuteid olnud. Filosoofia tuum peitub küsimustes, märgib raamatu autor, USA filosoof Thomas Nagel (s 1937): küsimuste esitamises, argumenteerimises, ideede järeleproovimises. Kui ajaloolast huvitab, mis juhtus minevikus, siis filosoof küsib, mis on aeg. Kui füüsik mõtestab gravitatsiooni, siis filosoof uurib, kuidas me teame, et väljaspool meie teadvust üldse miski eksisteerib.