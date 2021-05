Ilmus juhtivuurija William Wistingu uus seiklus

Üks vana juhtum avatakse uuesti, kui matkaja leiab Svartskogi metsast noore neiu maised jäänused. Neiu on tapetud ja tükeldatud sarimõrvar Tom Kerri käekirja järgi. Kuid Kerr istub neljandat aastat kinni ja kõige järgi otsustades on õudse teo taga Kerri abiline, kelle meedia on nimetanud Selleks Teiseks. Kripos (Norra NCIS) ja Adrian Stiller valmistuvad operatsiooniks, kus Kerr peaks näitama, kuhu mattis veel ühe tüdruku, kelle mõrva ta äsja on üles tunnistanud. Matmispaik asub Wistingu politseipiirkonnas Eftangis ja tema vastutab kordusütluse operatsiooni käigus turvalisuse eest. Lisaks on Stiller kutsunud Wistingu tütre, vabakutselise fotograafi Line operatsiooni filmima. Operatsiooni käigus läheb miski aga kohutavalt valesti ja Wistingule langeb vastutus sarimõrvari põgenemise ja mitme politseiniku haavatasaamise pärast. Tom Kerr ja See Teine on jälle vabalt tegutsemas.