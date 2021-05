Indrek Tenno novellikogu on lugejale, kes julgeb maailma sügavalt tunnetada

Novellikogu lood on inspiratsiooni saanud autori rohketest maailmarännakutest, kus esikohal on ikka olnud inimese olemuse mõistmine läbi sisekaemuse. «Lugude kesksed teemad ongi tavalise inimese theosise püüd ja armastus kõige laiemas tähenduses,» ütleb autor. «Mõned lood on sündinud vahetult Putaparthis Sai Baba ašramis kogetust, on ka Eestiga seotud teemasid.»

Raamat on autori sõnul lugemiseks neile, kes julgevad maailma tunnetada sügavamalt, kui igapäevane argitasand nõuab. Inimestele, kes on otsustanud vaadata sügavale iseenda sisse, lootuses leida üles inimeseks olemise lõputu Jumalik loomus. See on raamat inimestele, kes on vahetanud hukka mõistmise välja mõistmise vastu.