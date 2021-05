«Minu Hispaania» autor soovitab Hispaaniast raamatuid, mida lugedes tahaks kohvreid pakkima hakata

Esimeseks Hispaania-teemaliseks raamatuks, mida lugesin, sattus olema Jason Websteri «Duende. Flamenkot avastamas» . See on põnev, seiklusküllane ja kaasahaarav raamat noore algaja ameerika flamenkokitarristi pöörasest teekonnast siin Hispaania eri paigus, ning loomulikult flamenkost, selle otsimisest, leidmisest, mustlastest.

Mõned aastad hiljem kingiti mulle sünnipäevaks Anna-Maria Penu «Minu Hispaania. Läbi maailma iseendani» . Kuigi mu enda Hispaania-seiklusteni on sel hetkel veel neli aastat aega, leian raamatu seest ettenägeliku pühenduse: «et saaksid kohalikku elu-olu tundma õppida». Lugeda Hispaaniast läbi eestlase vaatenurga on midagi hoopis maalähedamat, realistlkumat. Anna-Maria seikleb peamiselt idarannikul - Alicantes, Valencias, ning leiab sealt ka hispaania noormehe, kelle kõrval Hispaania kultuuriruumi lõimub ning kellele omakorda Eestit tutvustab.

Kolmandana lisandus minu raamaturiiuli Hispaania-nurka Helen Eelranna «Mida te kogu aeg lõkerdate?». Helen pakkis oma pere ja kümme kodinat autosse ning võttis suuna Cadizi poole selleks, et jääda. See on päikseline armastusavaldus lõuna-Hispaaniale, Andaluusiale, mida lugedes tahaks samuti jalamaid kohvrid pakkida ja kohale lennata. Olge hoiatatud!