Kirjanduslikul teisipäeval tuleb esitlusele «Eesti novell 2021»

«Eesti novell 2021» on neljas raamat uuest sarjast, kuhu neli koostajat on valinud eelmise aasta külluslikust novellisaagist kooresema kihi. Kaante vahel on 17 eriilmelist autorit, kellest osadega kohtub lugeja novellivaramus esmakordselt, mõned nimed on ennast aga juba püsiautoreiks sisse seadnud. Lisaks neile nagu alati Tuglase novelliauhinna laureaadid, 100 aastat vana ekspressionistlik pala Peet Vallakult ja hariv essee Janek Kraavilt.