«Viiskümmend halli varjundit» saab veel ühe osa, aga Christiani vaatevinklist

«See lugu on armastuse vili, mida mu lugejad on pikisilmi oodanud. Nii nagu Anastasia Steele’i jaoks, on Christian ka minu jaoks olnud väljakutsuv, vihalejav ja lõputult põnev tegelane. Tema peas elamine on kurnav, kuid sain «Freedis» uurida ka tema elu sellisedi aspekte, millel eme algses triloogias vaid pilgu heitsime, ja jälgida, kuidas ta tänu Ana armastusele ja kaastundele emotsionaalselt areneb,» kirjutas autor.