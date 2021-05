Karl Martin Sinijärv soovitab intensiivset, tihedat ja detailirohket lugu

Peeter Sauteril ilmus äsja tegelikult teine uus raamat ka, nimeks «Kana peni». Aga too on kolmas osa pikemast tekstijadast ja ma pole teda veel lugenud. Eks on neidki, kelle arvates on iga viimane kui Sauteri raamat osa ühest suuremast Sauteri-jadast ja omast kohast on neil õigus. Ma ei imestaks, kui tuleviku looloolased leiavad, et just Sauter on mitmekümne aastaga kokku kirjutanud «suure Eesti romaani». Mis kohati on romaan novellides.