Endine munk Jay Shetty: kool ei valmista meid eluks ette

Kust väärtused tulevad

Väärtused ei tule meie juurde magamise ajal. Me ei mõtle neid teadlikult läbi. Harva isegi sõnastame neid. Kuid nad eksisteerivad sellegipoolest. Igaüks on sündinud teatud olude keskele ja väärtusi määratlevad meie kogemused. Kas sündisime keset viletsust või luksust? Kus meid kiideti? Vanemad ja hooldajad on sageli meie kõige valjuhäälsemad fännid ja kriitikud. Ehkki teismeliseaastatel võime mässata, tunneme sageli tungi neile autoriteetseile kujudele meeldida ja neid matkida. Vaadates ajas tagasi, mõtle, mismoodi veetsid koos vanematega aega. Mängides, vestlust nautides, projektide kallal koos töötades? Mida nad ütlesid, mis on kõige tähtsam – ja kas see oli kooskõlas sellega, mis oli neile kõige olulisem? Kelleks nad tahtsid, et sa saaksid? Mida nad tahtsid, et sa saavutaksid? Missugust käitumist nad sinult ootasid? Kas sa imasid neid ideaale endasse ja kas need on sinu heaks töötanud?

Jay Shetty, «Mõtle nagu munk». FOTO: Raamat

Teine võimas mõjutaja algusest peale on haridus. Õppeained, mida õpetatakse. Kultuuriline vaatenurk, millest lähtudes neid õpetatakse.

Millisel viisil õppimist meilt oodatakse. Faktikeskne õppekava ei julgusta loovust, kultuuriliselt kitsas lähenemisviis ei soodusta sallivust teistsuguse tausta ja päritoluga inimeste suhtes ja annab vähe võimalusi süüvida asjadesse, mis tekitavad meis kirge, isegi kui teame varasest east, mis need on. See ei tähenda, et kool ei valmista meid eluks ette – ja leidub palju erinevaid haridusmudeleid, millest mõned on vähem piiravad –, kuid tasub astuda sammuke tagasi, et kaaluda, kas need väärtused, mille koolist kaasa võtsid, tunduvad sinu jaoks õiged.

Juhi oma väärtusi

Eneseanalüüs räägib sulle väärtustest, mis on vaikimisi sinu ellu hiilinud. Järgmine samm on otsustada, millised on sinu väärtused ja kas su valikud on nendega kooskõlas. Munga väärtuste vaatlemine võib aidata sul tuvastada enda omi. Meie õpetajad aašramis selgitasid, et on olemas kõrgemad ja madalamad väärtused. Kõrgemad väärtused tõukavad ja kergitavad meid üles õnne, teostumise ja tähenduse poole. Madalamad väärtused tõmbavad meid alla ärevuse, depressiooni ja kannatuse poole. «Gita» järgi on kõrgemad väärtused ja omadused: kartmatus, meelepuhtus, tänulikkus, teenimine ja heategevus, vastuvõtmine, ohverdamine, süvaõpe, kasinus, siirus, vägivallatus, ausameelsus, viha puudumine, loobumine, kaugem vaade, vigade otsimisest hoidumine, kaastunne kõigi elusolendite vastu, rahulolu, leebus/lahkus, ausus, otsusekindlus. (Pane tähele, et õnn ja edu ei kuulu nende väärtuste hulka. Need ei ole väärtused, need on viljad – lõppmäng – ja neid käsitleme pikemalt neljandas peatükis.)