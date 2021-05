Vene loodusministeerium üllitab tänavu uue «Punase raamatu»

«Mullu täiendasime raamatut uute liikidega: 29 lindu ja 14 imetajat. Kuid «Punast raamatut» tuleb tervikuna päevakajastada. Ministeerium juba tegeleb sellega. Loodan, et kõik läheb edukalt ja meil õnnestub uuendatud raamat üllitada juba tänavu. See on äärmiselt tähtis. Seda ei ole värskendatud peaaegu 20 aastat,» ütles Kozlov rahvusvahelisel keskkonnakonverentsil reedel.