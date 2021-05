Lasteraamat, mille sõnumiks on vankumatu armastus

Debi Gliori lasteraamatu tegelasteks on kaks rebast, Väike ja Suur. Väikesel on tusatuju ja ta on kindel, et keegi teda ei armasta. Suur lohutab teda ja kinnitab, et armastus kestab isegi siis, kui väike rebane peaks muutuma karuks, putukaks või krokodilliks. Armastus ei saa kunagi otsa, mis ka ei juhtuks.

«Mis ka ei juhtuks» on mõeldud eelkõige lastele, kes koolis veel ei käi. Teose värsivorm annab edasi keele rütmi ja ilu, mille üks Eesti tunnustatumaid luuletajaid Eda Ahi on tundlikult eesti keelde tõlkinud. Raamatu tegelastega saavad samastuda kõik väikesed ja suured lugejad, kes üksteisest hoolivad, olenemata soost, vanusest või sugulusastmest.

Illustratsioon Debi Gliori värssraamat «Mis ka ei juhtuks». FOTO: Illustratsioon raamatust

Debi Gliori on lasteraamatute autor ja illustraator, kes sündis 1959. aastal Šotimaal. Lasteraamatuid on ta loonud alates 1976. aastast ja praeguseks on tema sulest ilmunud üle 80 teose. Tööd lasteraamatute autorina on Gliori kirjeldanud nii: «Ma armastan oma tööd. Ei suuda isegi jalutama minna või perega koos midagi ette võtta, ilma et mõtleksin välja lugusid ja asju, mida tahaksin joonistada. See ei tundugi nagu töö. Sügaval sisimas ei suuda ma siiani uskuda, et mulle selle eest makstakse, sest mul on raamatuid tehes lihtsalt nii pööraselt lõbus.»