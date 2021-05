Channing Tatum soovitab suvelugemist: 4 raamatut, mis teevad targemaks

Möödunud aastal kirjutas Channing Tatum koroonakriisi ajal lasteraamatu «The One and Only Sparkella», mille pühendas oma 6-aastastele tütrele Everlyle. Nüüdseks on pildiraamat valmis ja poodides müügil. Värse raamatuautor jagas sel puhul Amazon Book Review vahendusel oma lugemissoovitusi.

Siin on neli raamatut, mis kuulus näitleja on viimasel ajal lugenud ja mida teistelegi soovitab.

Tatumi selgitusel on tegu väga sõjaajakirjaniku huvitava analüüsiga kogukonda ja hõimu kuuluvusest.

2. Jack Weatherford, «Genghis Khan and the Making of the Modern World» (Tšingis-khaan ja tänapäeva maailma loomine)

«See raamat on silmiavardav sissejuhatus Tšingis-khaani elulukku,» põhjendab Tatum oma valikut. «Ma teadsin, et ta oli suur mees, kuid mul polnud aimugi, mida ta tegelikult tegi. See raamat kujundas minu silmis ümber selle, kes ta muistses maailmas oli.»

Tatum ütleb napilt, et tema meelest on see väga lõbus lugemine.

(Raamatust on olemas ka lühikokkuvõte.)