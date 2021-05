Süsteem, kuidas saavutada eesmärke kiiremini ja nauditavamalt

1. Pane kõik oma suured ja väikesed eesmärgid kirja.

Kirjuta üles kõik oma unistused ja eesmärgid. Näiteks: unistuste kodu, 10 000 eurot passiivset tulu iga kuu, ümbermaailmareis, raamatu kirjutamine.

Pane kirja ka kõik väiksemad soovid, mis pähe tulevad. Näiteks: õpin valmistama mõnda uut toitu, hakkan regulaarselt trenni tegema, ostan uue telefoni, loen läbi kaks finantsteemalist raamatut jne.

Võid endale teha eraldi soovide raamatu või faili, kuhu saad neid mugavalt juurde lisada. Nüüd liigu järgmise sammu juurde.

Roland Tokko «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma». FOTO: Raamat

2. Hinda 10 palli skaalal, kui reaalne on, et sa saavutad need eesmärgid järgmise kuue kuu jooksul.

Pane iga eesmärgi taha number vahemikus 1–10. Kümme tähendab, et sa usud täielikult, et suudad eesmärgi vähemalt kuue kuu jooksul saavutada, ja üks seda, et sinu arvates pole see üldse realistlik.

3. Vali välja üks eesmärk, mis sai hindeks 9 või 10.

Just nimelt, vali välja ainult üks eesmärk, mille puhul sa oled täiesti veendunud, et oled võimeline selle järgmise kuue kuu jooksul saavutama.

Pane tähele! Sa ei pane sellele eesmärgile kindlat tähtaega! Miks? Tihtilugu seavad inimesed endale suured eesmärgid ja mõne aja möödudes tundub neile, et nad pole üldse neile lähemale liikunud. Ühtlasi kaasneb tähtaja lähenemisega palju rohkem stressi, sest tekib tunne, et eesmärk ei ole saavutatav. See omakorda võtab ära innu tegutseda ja sinnapaika see jääbki.

4. Sõnasta oma eesmärk selgelt.

Tee endale täpselt selgeks, mida sa tahad. Sõnasta eesmärk väga täpselt, olgu see mõni number või konkreetne asi.

5. Miks?

Tee endale ka selgeks, mis põhjusel sa tahad seda eesmärki saavutada. Oluline on, et suudaksid oma eesmärgi saavutamisele kindlaks jääda ka siis, kui kõik ei lähe nii, nagu plaanis oli. Võid kindel olla, et sul tuleb ette hetki, kus kõik tundub lootusetu. Siis on abiks, kui mõelda neile põhjustele.

6. Planeeri ja tegutse

Üks ei toimi ilma teiseta! Kindlasti tead mõnda inimest, kes on kõva planeerija, aga tegudeni ei jõua. Või mõni muudkui tegutseb, aga ilma selge plaanita. Tegelikult tuleb plaan paika panna ning siis võimalikult kiiresti tegudele asuda, et välja selgitada, kas see üldse töötab. Tihti jäädaksegi oma äriplaani viimistlema, kuid seda, kas inimesed on päriselt valmis sinu toote-teenuse eest raha välja käima, ei saa sa enne teada, kui oled neile seda pakkunud.

Planeeri igale nädalale tegevusi, mis sind eesmärgile lähemale viivad, ning tee need ära eelisjärjekorras.

7. Usu eesmärkide saavutamisse ja visualiseeri tulemust

Selleks et midagi saavutada või mingi eesmärgini jõuda, on vaja uskuda, et sa suudad seda teha. Mida suurem ja keerulisem eesmärk, seda rohkem usku vaja läheb. Kui sa ise ei usu, siis on väga raske teisi inimesi uskuma panna, et nad sind toetaksid.

8. Tähista eesmärkide saavutamist ja võta ette järgmine.

Oluline on iga saavutust tähistada, ükskõik mil viisil, näiteks valjuhäälse hüüatusega «jess!» või rõõmutantsuga. Mida rohkem sa suudad eesmärkide saavutamisega seostada head tunnet, mida sa tähistamisega võimendad, seda rohkem sa oma keha ja meelt selle tundega harjutad. See omakorda tekitab soovi tunda üha uusi ja uusi edukogemusi ning eesmärke saavutada.

9. Muuda oma väikesed eesmärgid sammudeks suure eesmärgi poole.

Alusta väikestest eesmärkidest, aga ära jää nende juurde pidama. Ühelt poolt on oluline liikuda kättesaadavate eesmärkide poole, ent veelgi tähtsam on seada suuremaid lõppeesmärke. Ideaalis peaks väiksemate eesmärkide saavutamine viima suurtele eesmärkidele lähemale.

Eesmärkide saavutamise ABC