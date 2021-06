Maaja Vadi soovitab raamatut, mis annab palju põnevat mõtteainet

Maaja Vadi tutvustab raamatut järgnevalt: «Jüri Engelbrechti ja Robert Kiti teos aitab mõtestada, mis on lihtne ja mis keeruline. Vajalik on see selleks, et seista vastu keeruliste maailmaasjade lihtsustamisele, mille kattevarjus võivad toimuda protsessid, mis viivad inimkonna suurte probleemideni. Nii kirjutavad autorid keerulistest seostest eluslooduses ja inimkooslustes, et illustreerida nähtuste loogilist, kuid kohati ettearvamatut omavahelist koostoimet. Muuhulgas pakub raamat lugejale põnevat mõtteainet sellest, millised on tulevikutegijad ja –tegurid või kriisid.»