Uus teaduspõhine spordi ja toitumise käsiraamat aitab nii eksperte kui harrastajaid

Raamat aitab spordiharrastajatel ja tudengitel eristada teaduspõhiseid toitumissoovitusi selles valdkonnas ohtralt levivast väärinformatsioonist. See põhjalik käsiraamat ühendab teadusliku teabe toitumise ja liikumise kohta praktiliste nõuannetega, pakkudes selget arusaama toitumise mõjust spordile, liikumisele ja üldisele tervisele.

«Toitumine, treening ja tervis» on koostatud kehalise kasvatuse, sporditeaduste, tervishoiu, toitumise, füsioteraapia ja teiste seonduvate erialade üliõpilaste jaoks. Raamat on ühtlasi suurepäraseks teabeallikaks treeneritele, tervisekeskuste töötajatele, tervishoiu ja kehalise kasvatuse õppejõududele, spordijuhtidele, spordifüsioloogidele, kutselistele toitumisnõustajatele, sõjaväelastele ja riigiametnikele, kes töötavad tervishoiu ning spordi ja liikumisharrastusega seotud valdkondades.

Raamatu originaal on ilmunud maailma juhtivas sporditeaduslikus kirjastuses Human Kinetics. Selle autorid Marie A. Spano (MS), Laura J. Kruskall (PhD) ja D. Travis Thomas (PhD) on tunnustatud Ameerika sporditoitumise spetsialistid ja teadlased, kes on avaldanud hulgaliselt valdkondlikke artikleid ja raamatuid.