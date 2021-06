Jõutõstja Gert Koovit soovitab raamatut, mis annab värske vaate Eesti ajaloole

«Mind on alati ajalugu huvitanud. Olles Eestist pikalt eemal, tundsin iga äraoldud aastaga, kuidas minu juured mind Eestisse tagasi tõmbasid. Ja minu üllatuseks on ääretult tore näha, kuidas eestlased on uhked eestlaseks olemise üle. Midagi, mida meil peaaegu ei olnud 15 aastat tagasi,» tõdeb Koovit.