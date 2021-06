Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab raamatut, mis aitab teisi paremini mõista

Kivistik tõdeb, et liiga paljud meie elus esinevad hädad tulevad teiste inimeste mõtete vääriti mõistmisest ja oletamisest, et teised peaksid automaatselt teadma, mis meie meeltes toimub. Põhiline segadus tekib sellest, et me ise usume, et teame teiste inimeste kohta rohkem kui me reaalsuses teame. Nii hakkamegi olukordi tõlgendama endale sobivalt ja probleemid kommunikatsioonis saavad alguse. Erinevad uuringud kinnitavad, et enamasti on minakeskse otsuse langetamine imelihtne, kuid seda hiljem korrigeerida keerukas. Viga on selles, et me eeldame teistelt inimestelt meiega sama mõtlemist, nägemist ja tundmist. Lihtne näide on kingituste tegemisega oma lähedastele. Me kõik teame, et tuleb arvestada kingisaaja eelistusi, kuid uuringud on kinnitanud, et lõpuks kingime ikka seda, mis ka meile endale meeldib.