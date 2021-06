Täiskasvanu ei pea olema tõsine. Näited, kuidas elu mänguliselt nautida

Ka tõsisel töökoosolekutel tasub endale meelde tuletada, et tegelikult on see kõik mäng – me mängime, et me lähme tööle, et oleme tiitlitega inimesed ja arutame mingeid probleeme. Kui vaatad seda sellest perspektiivist, et kõik on mäng, on palju mõnusam olla ning saad kõike vaadata natuke eemalt, lõdvemalt ja lõbusamalt.