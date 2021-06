Lugu kinnisideest, džungliretkedest ja kadunud tsivilisatsioonist

David Grann on 1967. aastal sündinud ameerika ajakirjanik. Tema karjäär algas 1994. aastal Washington D.C. ajalehe The Hill juures. Hiljem on ta töötanud ka ajakirjades The New Republic ja The New Yorker. «Kadunud linn Z. Iidse kuningriigi otsingud Amazonase südames» on tema esimene raamat. Ta kuulis sellest loost esimest korda, kui uuris maailmakuulsa Sherlock Holmes'i eksperdi salapärast surma ning sai teada, et Fawcett inspireeris Arthur Conan Doyle'i romaani «Kadunud maailm». Otsides Fawcetti kohta edasi, hämmastasid teda artiklite pealkirjad kannibalidest, otsirännakust ja päästeretkedest. Edasi lugedes huvi aina kasvas. Mees ei saanud arugi, enne kui tegi lisa elukindlustuse ning suundus džunglisse. Raamatu põhjal valmis 2016. aastal ka film, milles Fawcetti kehastab Charlie Hunnam.