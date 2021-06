Erootikakirjanik E. L. James soovitab suvel lugeda suurejoonelist armastuslugu, mida on raske käest panna

«See on lummav ja kaunilt kirjutatud lugu Iliasest - lugu, mida me kõik arvame teadvat, - kuid tänu Madeline Milleri suurepärasele kirjutamisoskusele saame seda kogeda täiesti uuel viisil,» kiidab James Amazon Book Review's romaani, milles omavahel kokkusobimatud Patroclus ja Achilles satuvad pingelistesse seiklustesse. «See on suurejooneline armastuslugu, mida ma ei suutnud käest panna.»