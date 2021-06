«Minu Hongkongi» autor Teele Rebane soovitab lugemist: Aasia kirjandus algajatele

Aasia on üle elu suurune ja need raamatud siin tulevad igast Aasia nurgast, Hongkongist Indiani ja tagasi Jaapanisse. Kahjuks on see list piiratud, sest tihti tõlgitakse eesti keelde vaid surnud valgeid mehi, aga võtke seda listi, kui alguspunkti kust Aasia kirjandusega lähemalt sõbraks saada. Palju on avastada. Siit edasi oskate juba ise minna.

***

John le Carr ehk David John Moore Cornwell. FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/ANDRE/Scanpix

«Ōilis koolipoiss» on üks läbi aegade kõige legendaarsemaid spiooniromaane. Korrespondandid, kriminaalid ja diplomaadid (või on need kõik üks ja sama) tiirutavad metsikus kass-hiire mängus mööda Aasiat ringi. Oleks ma vaid sel ajal elanud, oleks ma ka kargolennukitega nagu marsaga sõitnud, aina absurdesemaid lugusid ja tegelasi taga ajades.

Carré pole küll ilmselgelt Aasia autor, aga ta on Aasiast palju kirjutanud, eriti minu kodulinnast Hongkongist, kus ka selle raamatu tegevus põhiliselt aset võtab. Ja see Hongkong, mida Carré kirjeldatab, pole kuhugi kadunud. Sama vana praam sõidab Hongkong Islandi ja Kowloon vahel, vaatamisväärsused on sama ja linn on endiselt täis vanu Britte, kes väliskorrespondantide klubis viskit timmivad ja maailma keerlemist pealt vaatavad.

Kahe koha vahel elades on asjadega alati probleem — ükskõik, kui vähe neid on, on neid alati liiga palju. Eriti raamatuid, va pakse raskeid ülekaalutekitajaid, Finnairi verevaenlasi. Sellest hoolimata ei suuda ma ennast peatada ja ostan iga aasta tosin uut raamatut. Ja iga suvi, enne Eestisse tulekut, seisan ma meetrise raamatuvirna ees ja pean valima, mida võtta, mida jätta. Läbi aegade lemmikud tulevad Eestisse kaasa, et mu lapsepõlvetoas riiulis oodata seda päeva, mil ma ennast kokku võtan, elu korda sean ja stabiilse elamiskoha leian. Neist saavad minu eraraamatukogu alustalad. Ülejäänud jagan sõpradele, ehkki nad neid vist kunagi ei loe. Õilis koolipoiss, vaatamata oma 624 lehele ja 544 grammile tuli eelmine suvi minuga Eestisse kaasa, et mu riiulis helgemat tulevikku oodata.

(Carré puhul soovitan erinevaid tõlkeid proovida, olen isegi mõne eestikeelse tõlke käest pannud, sest Carré hingest ja stiilist polnud haisugi.)

***

Amy Tan, «Õnnerõõmu klubi»