Raamat, mis kujundas koomik Seth Rogeni huumorimeelt

Seth Rogen kirjutas kirjutas oma elu põhjal eseekogumiku «Yearbook» , milles kirjeldab oma elu tipphetki. Näiteks on seal juttu lastelaagrist, püstijalakoomikuna tegutsemisest ja Los Angeleses enda üles töötamisets. Raamat on väga naljakas, nagu võikski ühelt erlukutseliselt koomikult oodata.

«Kuna ma lugesin seda oma kujunemisaastatel nii palju, arvan tõesti, et mu huumorimeel arenes osaliselt välja selle raamatu põhjal,» sõnab Seth Rogen. «Tegelased on fantastilised, lugu on hullumeelne ja sellel on osi, mille peale mõtlemine ajab mind ikka veel valjult naerma.»