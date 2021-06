Haapsalus tähistatakse ulmekirjanik Stanisław Lemi sünniaastapäeva

12. septembril 1921. aastal sündinud ja 27. märtsil 2006. aastal surnud Poola kirjaniku auks leiab aset hulk üritusi, mis tutvustavad tema loomingulist pärandit, edastas Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali esindaja. Tegu on augustisse lükatud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali fookusprogrammi osaga, mille peakorraldajateks on Poola suursaatkond ja Adam Mickiewiczi Instituut.

Ürituste keskmes on on Stanisław Lemi raamat «Robotite muinasjutud» – Hendrik Lindepuu tõlgitud ja kirjastuse Päike ja Pilv välja antud 16 robotilugu, mille on illustreerinud kaheksa Eesti ja kaheksa Poola kunstnikku.