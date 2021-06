Ilmus põnevik, mis pole mõeldud nõrganärvilistele

Kolm naist, kõik noored, ilusad ja elurõõmsad, kadusid jäljetult. Pärast nädalapikkust vangistust psühhopaadi käes, keda ajakirjanduses on hakatud kutsuma Hingemurdjaks, ilmuvad naised uuesti välja ja on psüühiliselt täiesti murtud – justkui elusalt maetud omaenda kehasse. Veidi enne jõule muutub Hingemurdja uuesti aktiivseks – luksuslikus psühhiaatriakliinikus.

See kõik kuulub Sebastian Fitzeki uude haaravasse põnevikku, mis pole mõeldud nõrganärvilistele. Sebastian Fitzek (snd 1971) on Saksa edukaim psühholoogiliste põnevike autor. Tema teoseid on tõlgitud enam kui kahekümnesse keelde. Ühena vähestest saksa põnevike autoreist teeb Sebastian Fitzek ilma USA-s ja ka Inglismaal, põnevusromaanide kodumaal. Eesti keeles on temalt ilmunud romaanid «Teraapia» (2018) ja «Ära lõigatud» (2020, koos Michael Tsokosega).