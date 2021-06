Aili Paju on mestis taimede väega

Tartu Ülikooli professor ja arstiteadlane Aili Paju on suure missioonitundega juba üle 30 aasta oma artiklite ja raamatutega toonud inimesi loodusravi juurde tutvustades taimede raviomadusi, nendes peituvat väge tervise tugevdamiseks ja haiguste seljatamiseks. Tema raamatutega on Eestis üles kasvanud juba mitu põlvkonda taimravi aktiivselt kasutavaid ja hindavaid inimesi. Aili Paju jagatud teadmised on aidanud väga paljusid inimesi ja tema fännide hulk aina kasvab.

Aili Paju, «Mestis taimede väega». FOTO: Raamat

«Elavnenud huvi ravimtaimede vastu on tähendusrikas, võimalik, et isegi ajamärk. Mõjuvate pandeemiavastaste vaktsiinide väljatöötamise kõrval on hoogustunud trend tugevdada inimkeha vastupanu ja immuunsüsteemi looduslike võtetega, lühidalt, säilitada tervist,» usub Aili Paju.

Raamatust «Mestis taimede väega» leiab teavet 55 Eestimaal kasvava väega taime kohta. Tuntud-teatud raviomadustega taimede kõrval tutvustatakse ka vähemtuntuid taimi, mille legendaarsest toimest on küll kuuldud ja räägitud, ent kuidas nad looduses välja näevad, millist kasvukohta eelistavad, millal on kõige toimivamad, seda teatakse vähem.

«Eestlased on juurtelt maarahvas. Me oleme ravimtaimi tundnud ja kasutanud siinmail aastasadu. Kui süveneda meie vaimuvarasse paigutatud taimekogudesse, võib uudistajat tabada üllatus, ravimtaimepank on tulvil ülipõnevaid nimetusi. Tuntud nurmenukule, kortslehele, tedremaranale ja paljudele teistele on maarahvas leidnud pea igaühele oma sadakond nime. Isegi meie kaunil rahvuslillel, rukkilillel, on mitukümmend eesnime... Hiiglaslik taimevaramu pakub tuntud-teatud raviomadustega taimi, kuid leidub ka neid, mille toimest on küll kõneldud, ent taim jäänud siiani tundmatuks.