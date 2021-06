Dave Benton: olen siirdamise üle õnnelik ja taevani tänulik. Puhaku mu doonor rahus

Lapsena põhjustasid igasugused hulljulged tembud õnnetusi, ent oli ka muid tervisehädasid – näiteks teismelisena lõhkes tal pimesool, sest ta sai halvaksläinud forellist mürgituse. Täiskasvanuna opereeriti ta mõlemat silma, kannatas «tennisemängija küünarliigese» all, pidi kolmekümneselt läbi põdema tuulerõuged koos 39-kraadise palavikuga ning tagatipuks algas Eestis «unustamatu» retk tema neerudega. See kestis enam-vähem kakskümmend aastat. Algas mõni kuu pärast 2001. aasta Eurovisiooni lauluvõistlust ja lõppes siis, kui juulis 2019 sai ta uue neeru. Teel siirdamisele tegi ta läbi arterilõikuse, et vältida selle lõhkemist, südameoperatsiooni kolme sondi paigaldamiseks südame vasakusse poolde ja viimaks perioodi, mil tuli käia kolm korda nädalas dialüüsis. «See on olnud pikk ja käänuline teekond, kuid ma olen õnnelik siirdamise üle ja taevani tänulik kõigile, kes selle võimalikuks tegid. Puhaku mu doonor rahus,» on Benton tänulik.

Lõputuna näiv haiglas käimine

Benton on käinud haigla vahet nii palju kordi, et ei jõua üles lugedagi. Kõige hullemad korrad on olnud need, mil ta on tundnud end nii halvasti, et on pidanud uuesti paluma end arstikontrolli viia. «Mu neerud põhjustasid palju tüsistusi, millest kõige hullem oli kõrge vererõhk, sest see mõjutab kõiki organeid. Lisaks võiks mainida ka kõigi siirdamisele eelnenud operatsioonide mõjusid. Nii et uskuge – tunnen, et tegelikult on mind õnnistatud ellujäämise ja elus püsimisega. Tänan väga oma neeruarsti ja kõiki teisi, kes mul selle võitluse läbi aitasid teha,» räägib ta.

Bentoni mõtteterad tervise teemal:

Õppida elu hindama on tähtsaim võime, mis meile antud on.

Põhjust elada on palju enam, kui ise arvata oskad.

Dave Bentoni raamat «Olen see, kes olen». FOTO: Karen Härms

Ärkamine operatsioonilaual

Benton meenutab vahejuhtumit oma pimesoolega, mis viis kiire operatsioonini. «Olin kuueteistkümnene ja see oli mu esimene kord olla «lõikuslaual». Tehti kõik vajalikud protseduurid, ma uinusin, ärkasin mõni hetk hiljem ja ütlesin, et mu kõht valutab tugevasti. Ma pole kunagi näinud inimesi nii kiiresti liigutamas kui siis. Nad andsid mulle uue annuse narkoosi, et ma uuesti magama jääksin. See tähendab, ma olin üles ärganud vahepeal, kui mu kõht oli veel avatud. Kes küll niimoodi käitub?» imestab ta.