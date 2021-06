Karl Martin Sinijärv soovitab suurepärast suveraamatut lastele

Jaan Rannap, «Metskits Lembi ja verevennad». FOTO: Raamat

No kellel veel see va lasteraamatute kirjutamise nõks käpas on kui mitte Jaan Rannapil. Hea mitu põlvkonda on tema raamatute najal üles kasvanud. Ja hoog ei rauge. «Metskits Lembi ja verevennad» on suurepärane suveraamat keskmise suurusega lastele. Ta pole liiga pikk (ehkki moodsa fantastikaga harjunut mahud vast enam ei kohuta), aga on siiski piisavalt pikk, et lugu edeneda jõuab. Seda ärge lastele öelge, aga näpuotsaga on siin ka sõbralikku õpetlikkust; lühidalt, ent meeldejäävalt joonistub natuke ajalugu ja eri aegade maaelu.

Lugu see õpetlikkus segama ei hakka, sündmustele jalgu ei jää, väga loomulikult kulgeb. Isegi minusugusel, kel pole kunagi mingeid maavanaemasid ja –isasid olnud ja kes väiksest peast maale ei sattunud, on päris põnev. Lapsminule olnuks selline raamat ilmselgelt parajaks maiuspalaks. Usun, et ka tänapäeva lugejahakatistele meeldib, inimene on ju ikka inimene, pole üldse tähtis, mis vidin tal käes on. Nutifon kõlbab üheks asjaks, taskunuga teiseks.