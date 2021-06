Ragne Värk uue koogiraamatu meeletust menust: ma oleks nagu puuga pähe saanud

Menu lõi puuga pähe

Seda, et raamat nõnda populaarseks osutuks, et osanud Ragne Värk sugugi oodata. «See on nii tore üllatus, et inimesed on selle nii hästi vastu võtnud,» tunnistab ta. Kuigi mõni varasem raamat on samuti hästi vastu võetud, pole tal varem juhtunud, et kogu tiraaž paari päevaga läbi müüdaks.

«See on minu jaoks uskumatu,» ütleb autor siiralt. «Ma olen hästi-hästi meelitatud, selline tunne, nagu oleks puuga pähe saanud. Kui see esimene trükk paari päevaga otsa sai, siis ma mõtlesin, et issand jumal, mis nüüd juhtus. Et kuidas niimoodi,» naerab ta. «Sain positiivses mõttes tõesti puuga pähe. Olen tõesti väga õnnelik ja väga meelitatud.»

Paljud lugejad on Ragne Värgiga ka pärast raamatuostu ühendust võtnud ja oma hea sõna öelnud. Näiteks tahetakse kiita, kui hästi koogid maitsevad või on lugejail mõni küsimus, mis otsustatakse otse autorile esitada. Värk peab alates 2007. aastast retseptiblogi kokkama.ee ja tal on palju jälgijaid ka Instagramis.

Uus koogiraamat on müügis olnud umbes kuu aega ja siiani saab ta lugejatelt umbes kümme kirja päevas. Vastukaja on autori sõnul hästi positiivne.

Kuidas retseptid sünnivad?

Retseptide loomine käib kokaraamatute autori selgitusel väga erinevaid teid pidi. Seda Ragne Värgil enam naljalt ei juhtu, et ta juhuslikud komponendid kokku segaks ja neist mõni kummalise maitsega käkk valmiks. Kogemuse pealt aimab ta hästi ära, mis võiks omavahel kokku sobida.

«Näiteks on mul mingi šokolaadikoogi isu. Siis ma hakkan mõtlema, et millist teha - kas ta võiks olla tummine, kas võiks olla vahune. See läheb kõik samm-sammult edasi,» kirjeldab ta oma loomeprotsessi. «Mõnikord on see, et ma teen mingit magustoitu. Siin raamatus on üks leivakreemikook, kus oli niimoodi, et mul oli leiba üle, tegin leivakreemi ja siis mõtlesin, et ohoo, aga see sobiks tegelikult ka koogi koostiseks, võib-olla koogi katteks. Ja nii see leivakreemikook on ka raamatus olemas. Mõnikord on üldse niimoodi, et mul on olemas pildi idee ja siis see vajab hädasti mingit kooki või mingit komponenti sinna keskele,» toob ta näiteks, kuidas retsepte üles ehitama hakkab.

Küpsetamata kookide maailm on Ragne sõnul väga lai ja katsetada saab lõputult. Mõnikord jahib ta hoopis mõnd lapsepõlvest meelde jäänud maitset ja loob seega uue retsepti, et vana lemmik uue kuue saaks. Kuna koogiraamatu valmimiseks läks umbes aasta aega, jõudis ta selle ajaga teha väga palju kooke. Ise ta sööb vast ühe tüki ja ka pereliikmed pole väga koogimaiad, mistõttu on hea olla Ragne Värgi sõber või naaber – nemad on juba harjunud külakostiks head-paremat saama.

«Ütleme niimoodi, et mulle meeldib rohkem kooke teha kui kooke süüa,» ütleb ta ootamatult. «Ma söön kooke ka väga hea meelega, aga mul on niimoodi, et ma söön ühe tüki ära, siis ma tahaks juba uut teha. Ma tahaks kogu aeg kooke teha, aga mulle meeldib neid ise pigem maitsta.»

Foto Ragne Värgi uuest raamatust «Minu magus köök. Koogid – lihtsad ja küpsetamata». FOTO: Ragne Värk

Aasta aega pea raamatumõtteid täis

Enamasti on autoritel, kes nõnda palju raamatuid välja andnud, üht teost lõpetades juba uue mõtted peas. Ragne Värk tunnistab, et seekord pole tal isegi sellist plaani mitte, sest koogiraamatuga on siiani väga palju tegemist ja käed-jalad on tööd täis. Raamatut tuleb tutvustada ja müüa, pealegi on suvi ees.

«Aasta aega tagasi hakkasin seda tegema. Ja kui sa raamatut teed, siis vähemalt minul on niimoodi, et mõtted on kogu aeg retseptide juures,» tunnistab ta, et see teekond on olnud üsna väsitav. «Ei ole niimoodi, et ma ühel nädalavahetusel pildistan viis kooki ja siis kuu aja pärast hakkan uuesti pildistama. Tegelikult on mõtted kogu aeg raamatu juures.»