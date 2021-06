Ilmus Pulitzeri kirjanduspreemia võitnud ökoromaan

Ameerika suureks ökoromaaniks tituleeritud «Ilmapuu» näitab, et meie kõrval on teine maailm – tohutu, hiiglaslik, omavahel ühendatud, lõpmata leidlik, kuid meie endi jaoks peaaegu nähtamatu. See on üle sajandite hargnev lugu käputäiest inimestest, kes õpivad maailma nägema ning püüavad seda katastroofi kursilt eemale juhtida. Kas või omaenda elu hinnaga.