Merliis Sule 4 raamatusoovitust naiselikkusest ja teadlikust seksuaalsusest

High on Life festivali üks korraldajatest Merliis Sulg on naiselikkuse, holistilise ja teiste teraapiatega tegelenud viimased kaheksa aastat. Naiseks olemine ka olnud tema elu üks olulisemaid teekondi ja sügavamaid õppimisi. «Olles ema, naine ja ettevõtja leian, et on väga oluline lisaks mateeriale ka oma hinge ja sisemaailma eest hoolitseda. Seda ma innuga teen,» ütleb ta. Merliis Sulg soovitab nelja raamatut, mis kõnelevad naiseks olemisest ning seksuaalsusest.