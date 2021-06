Ilmunud on rahvakultuuri aastaraamat

«2019. aastal ei osanud keegi arvata, et eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise rahvakultuuriruumi tagamise ja arengu teemad nii jõuliselt online-maailma peavad kolima. Nii aga juhtus ning digimõõtmest sai rahvakultuuri igapäevaelu osa. Arenesid kultuurikorraldajad ja asutuste IT-alane võimekus. Digikultuuriaastale omaselt hakati kultuuri jaoks otsima võimalusi kompuutri kaasabil,» ütles Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister ja lisas, et 2020. aasta on ajaloolise väärtusega, kuna toimunud üritused, koosviibimised ja loovus näitab ilmekalt kultuuriinimeste pajupuu sitket olemust. «Rahvakultuuri järjepidevus ja traditsioonide hoidmine ning koostöö toimus ka Covid-19 rasketes oludes. Kindlasti leiab igaüks raamatust huvitavat lugemist.»