Kirjanik Esther Freud: õppisin lugema alles umbes kümneaastaselt

FOTO: Can Nguyen/Capital Pictures/CAN/ Scanpix

Esther Freud. FOTO: Can Nguyen/Capital Pictures/CAN/ Scanpix

Esther Freud on üheksa romaani autor. Maikuus ilmus tema uus raamat «I Couldn’t Love You More», mis jutustab kolme põlvkonna iiri naiste loo. Kuigi nüüd on Freud kogenud kirjanik ja loeb isegi väga palju, oli tal sellega lapsepõlves raskusi.