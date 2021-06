Ilmus viimane osa Elena Ferrante rohket tunnustust pälvinud tetraloogiast

Minajutustaja Elena on püüdlik, auahne ja kahtlemata andekas naine, kellel õnnestubki oma raamatute ja esinemistega edu saavutada ja ilmas ringi rännata. Tema sõbranna Lila, tormakas ja tulipäine, nagu looduse stiihia, on aga jäänud Napolisse. Mõlemad on nüüd täiskasvanud, nende elus on abikaasad, armukesed, lapsed, vananevad vanemad, õed-vennad. Pikka aega mujal elanud ja perekonna loonud Elena pöördub lõpuks oma sünnilinna tagasi, kus nende juba päris algusest peale keeruline sõprus mõlemale uuesti keskseks muutub.