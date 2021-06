Eesti Lastekirjanduse Keskus soovitab pildiraamatuid, millest on ka suurtel ühtteist õppida

Liis Sein, «Minu linn». FOTO: Raamat

Liis Sein

Illustreerinud Gerda Märtens

Kirjastus Päike ja Pilv

2021

Hugo on ehitanud uhke linna. Ta on teinud sinna palju pilvelõhkujaid, kaubanduskeskusi ja bensiinijaamu. Linnas on ka üks väike läbipaistvast koogikarbist kasvuhoone. Terve tuba on toredat linna täis. Kui ema palub Hugol päris-kasvuhoonest maitserohelist tuua, hüppab poiss ettevaatamatult püsti ja linn variseb kokku. Kasvuhoones märkab Hugo, et taimed pole enam kuigi lopsakad, et kadunud on putukad ja linnud, hiired ja mutid. Hugol hakkab hirmus ja ta kiirustab tuppa. Nüüd ehitab ta hoopis teistsuguse linna. Sellise, kus kõigil on hea elada.

***

Ulrika Kestere, «Sünnipäev».

Ulrika Kestere

Illustreerinud autor

Tõlkinud Ülle Kiivet

Kirjastus Koolibri

2021

Oled sa suur või väike, tahad või ei – ikka jõuab kord aastas sünnipäev kätte. Kuna aga igaüks on erinev, on erinevad ka viisid, kuidas seda päeva tähistatakse. Üks korraldab suure peo ja tantsib nõrkemiseni, teine kutsub külla vaid ühe eriti armsa sõbra ja kuulab tema lugusid, kolmas aga unustab oma sünnipäeva hoopis ära. Sünnipäev on sinu pidupäev, ainult sina otsustad, kuidas tahad seda pidada.

***

Tomi Kontio, «Koer nimega Kass».

Tomi Kontio

Illustreerinud Elina Warsta

Tõlkinud Jan Kaus

Kirjastus Päike ja Pilv

2021

Segavereline koerapoeg sünnib. Tema hulkuv ema paneb talle nimeks Kass, sest kassid on iseseisvad ja nii peab iseseisev olema ka koer nimega Kass. Kuid ükskõik, kuidas Kass ka ei püüaks iseseisev olla, ikka tunneb ta end hoopis üksikuna. Kui ta jõuab Helsingisse ja leiab mehe nimega Nugis, saab nii mõndagi selgeks. Näiteks see, et vahel tuleb võtta risk ja usaldada teisi, sest ainult nii saab leida sõpru, ainult nii ei pea olema iseseisev.

***

Mo Willems, «Sul on lind peas».

Mo Willems

Illustreerinud autor

Tõlkinud Leelo Märjamaa

Kirjastus Draakon & Kuu

2021

Elevandil ja Notsul on tore üheskoos. Nii mõnus on kahekesi olla! Siis aga lendab elevandile lind pähe. Õige pea on neid seal lausa kaks. Varsti juba tehakse pesa ja munetakse sinna ka munad. Peagi koorub kolm linnupoega. Elevandile ei meeldi, et linnupesa on tal peas. Mida teha, et pesast lahti saada?

Ameerika kirjaniku Mo Villemsi elevandi ja notsu sarjas on ilmunud ka raamatud «Kas lähme õue mängima?» ning «Kas ma pean oma jäätist jagama?» (mõlemad 2021).

***

Liis Sein, «Kartlik rebasepoeg».

Liis Sein

Illustreerinud Catherine Zarip

Kirjastus Tammerraamat

2021

Kõrberebasepere toimetab öösel ja magab päeval. Ainult väikesel kõrberebasetüdrukul Suzul ei tule und. Ei ole ju võimalik uinuda, kui päike nii ahvatlevalt koopasuudmele paistab! Küll tahaks teada, millisena paistab maailm päevavalguses! Suzule tulevad meelde lähedaste lood kaelkirjakute reegliteta jalgpallist, elevantide ülivaljust laulupeost, jaanalindude õudusjuttudest ja teistest päeval valitsevatest ohtudest. Kui vaid julgeks üle pesasuudme kiigata, kui vaid julgeks asjad oma silmaga üle vaadata…

***

Katri Kirkkopelto, «Popi ja pahur päev».

Katri Kirkkopelto

Illustreerinud autor

Tõlkinud Hille Lagerspetz

Kirjastus Helios

2021