Miks ei võiks universumi keskpunkt just nimelt Saaremaal asuda?

«Kuressaare – see on vabadus! Ma võin minna, kuhu tahan, parkida, kuhu tahan, isegi suitsu teha, kui tahan! Ehk olen üht-teist kaotanud ka, aga vabadus ja rahu on nii palju olulisem.»

Kuressaares hea mitu aastakümmet veetnud globaalse haardega juuksur Jouni võtab oma kogemuse Saaremaa pealinnas just nii kokku. Pensionipõlveks kolib ta sugulaste juurde Soome tagasi, aga rahulolekut kiirgas temast kogu selle aja, kui ta Kuressaare, aga vahel ka lausa mandrilt spetsiaalselt Jouni pärast kohale lennanud daamide soenguid värskendas. Sa võid ju Hollywoodis läbi lüüa, aga kui seal rahu ja vabadust ei leia, mis sest läbilöögist ikka.

Mõni uuskuressaarlane on aga vastupidi lausa solvunud, kui siit oodatud rahu eest ei leia. Mõni avastab, et saare pealinnaski kisub elu palju suhtlema ja toimetama – ning igatsetud robinsonaad üksikule saarele on häiritud. Õnneks jääb ju võimalus kolida Kuressaarest välja mõnda vaiksemasse maanurka. Hingelt seltskondliku saab saatus kätte sealgi: Saare külarahvas on enamasti kah väga kena ja kutsub uusasuka peatselt sauna või laulukoori. Siis tuleb üksiklasel ehk kolida mõnele pisemale saarele.

Üksteise võidu kirjeldavad viimase kümne aasta jooksul Kuressaarde kolinud inimesed, et kui mandri sõbrad ennustasid, et pealinnast pagenu sureb siin igavusse, siis tegelik olukord on vastupidine. Varem logistikaks ja muuks rumaluseks kulunud aeg jääb väikelinnas üle ja nüüd satuvad nad teatrisse, kinno, kontserdile või külla palju sagedamini kui suuremas linnas. Enamik naudib sülle kukkunud aega ja võimalusi südamest.

«Kui Kuressaarde korteri hankisin, öeldi mulle, et üks asi, mis sul üle jääma hakkab, on aeg,» ütleb Margit. «Aga Kuressaare on ju kultuuri täis! Küll aga on jama siis, kui elad maal ja autot pole, vaat siis oled linnamelust ära lõigatud.» Kui näiteks noor inimene elab linnast 25 kilomeetri kaugusel ja bussiühendus on kehv, siis see on probleem, osutab ta.

Ettevõtja Helle räägib Kuressaare elu eripäradest nii: «Mulle meeldib see, et siin toimuvad kõik otsustamised väga kiiresti. Mina sätin alles justkui arutelu ja läbirääkimisi, aga siis selgub, et kahe lausega ongi juba otsus tehtud.» Ja jälle on aega juures, et lihtsalt olla, või teha midagi endale olulist.

«Kui ma Kuressaares tegutsemist alustasin, tahtsin Tallinnast tulles vaid nädalavahetuseti toimetada. Kõige suurem üllatus oli mu jaoks see, et siis polnud võimalik leida ühtegi töömeest. Vastati näiteks nii, et ma lubasin naisele, et läheme suvilasse kasvuhoonet tegema. Ma pakun, et kuule, ma tõesti hädas, see asi on väga vaja ära teha, maksan sulle topelt. Vastus on hämmeldunud vaikus ja veel kord ei. Inimesed oskavad siin veel elada. Linnade rööprähklemises on see oskus minetatud, käib üks pidev võidujooks. Asjad, mis suurlinnades tunduvad ahvatlevad, tunduvad kohalikule tühised.»